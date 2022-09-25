العراق يبدأ التشغيل التجريبي لمصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام

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أعلن العراق، اليوم الأحد، بدء عمليات ضخ النفط الخام إلى وحدات مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بطاقة 140 الف برميل يوميا.

وأشار وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، في تصريح صحفي، إلى البدء بعمليات ضخ النفط الخام لمصفاة كربلاء لتكرير النفط الخامر إيذاناً بالمباشرة بالتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية للمصفاة الواقعة بمحافظة كربلاء، 118كم جنوبي بغداد.

وأضاف أن "الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 140 ألف برميل باليوم وسوف تسهم خلال الفترة القليلة المقبلة بتغطية جزءا من الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد".

وأشاد بـ "الجهد الوطني وبائتلاف الشركات الكورية المنفذة للمشروع وبجميع الجهات التي ساندت المشروع".

وصرح المدير العام لشركة مصافي الوسط عائد جابر عمران، الذي قام بإدارة عجلة ضخ النفط الخام بأنها "خطوة مهمة للتعجيل بعمليات الإنتاج والتكرير للمصفى".

وأكد أن تشغيل مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام سيوفر ملايين الكميات يومياً من المنتجات النفطية، وأن الجهد الوطني بالتعاون مع ائتلاف الشركات الكورية قد تجاوز التحديات الصحية والاقتصادية التي واجهت المشروع.

وتعد مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بطاقة 140 الف برميل يوميا أول مشروع من نوعه ينفذ في العراق بهذا المستوى منذ ثمانينات القرن الماضي ويتميز بأن جميع وحداته صديقة للبيئة ووفق المواصفات الأوروبية.