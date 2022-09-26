ولي العهد السعودي يلتقي العاهل البحرينى في جدة

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم، مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل البحرينى أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة المملكة السعودية ولقائه بالعاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

من جانبها ذكرت وكالة أنباء البحرين أن اللقاء الذى عقد في وقت سابق بين العاهل السعودى والعاهل البحرينى تم خلاله استعراض مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة بما يعزز المصالح المتبادلة.

وأكد العاهلان السعودى والبحريني حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الاصعدة، فيما تطرق اللقاء إلى بحث مجريات الأحداث في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.