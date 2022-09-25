بيل جيتس يحذر: الاستقطاب السياسي قد ينهي كل شيء في أمريكا

عبر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل جيتس، عن مخاوفه بشأن الاستقطاب في السياسة ‏الأمريكية، محذرا من أنه قد "ينهي كل شيء" في البلاد.‏

وقال في محادثة رئيسية في قمة "فوربس 400" للعمل الخيري للعام الحالي: "أعترف بأن الاستقطاب السياسي قد ينهي كل شيء، وسنجري انتخابات بلا أغبية، وقد نواجه حربا أهلية"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأضاف جيتس المعروف بأعماله الخيرية حول العالم: "ليست لدي خبرة في ذلك، ولن أحوّل أموالي إلى ذلك لأنني لن أعرف كيف أنفقها".

وستجرى انتخابات التجديد النصفي داخل أمريكا في شهر نوفمبر المقبل، والتي يتصارع فيها الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب الأمريكي.

وأشار مؤسس شركة "مايكروسوفت" لقمة "فوربس 400" إلى أن الاستقطاب السياسي يسير جنبا إلى جنب مع قضية أخرى، وهي انتشار المعلومات المضللة.

وتابع: "الاستقطاب السياسي وانعدام الثقة يمثلان مشكلة.. أحد الكتب الأكثر مبيعا في العام الماضي كان لروبرت كينيدي، والذي يقول فيه إنني أحب أن أكسب المال وأقتل الملايين من الناس باللقاحات.. إنه لأمر جنوني أن بياع الكتاب بشكل جيد".

واستطرد: "يبحث الناس عن حلول بسيطة، والحقيقة هي مملة نوعا ما في بعض الأحيان، إن أي شخص لديه ابتكارات جيدة في الحد من الاستقطاب السياسي، وجعل الحقيقة مثيرة للاهتمام مثل الأشياء المجنونة، فإن ذلك يستحق الاستثمار فيه".

وعلى مر السنين، تبرع بيل جيتس وزوجته السابقة، ميليندا فرينش جيتس، بالمليارات لأبحاث اللقاحات وتطويرها وتسليمها من خلال مؤسستهما.

وكان جيتس موضوع نظريات المؤامرة، التي تزعم أنه يضع رقائق دقيقة في اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد من أجل تتبع الناس.