السفارة السعودية بالقاهرة تقيم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

أقامت السفارة السعودية بالقاهرة مساء اليوم احتفالاً باليوم الوطني الـ ٩٢ للمملكة.

وألقى السفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر كلمة في بداية الحفل أكد فيها، على العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية، وعلى مشاعر المحبة والأخوة والعروبة والمصير المشترك.

وقال إن علاقات البلدين شهدت نموا، وارتفعت إلى المستوى الاستراتيجى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الامير محمد بن سلمان، وانعكس ذلك على أطر التعاون في كافة المجالات بين البلدين.

ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول فى كلمتة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، التهنئة إلى الشعب السعودي وقيادة المملكة بهذه المناسبة.

وأكد على الروابط وعلاقات التعاون بين مصر والسعودية، وعلى أهمية التقارب بين القيادتين والشعبين، وعلى تميز العلاقات والتي وصفها ب " القوية " ، مشيرا إلى التنسيق المستمر إزاء مختلف القضايا لخدمة الأمة العربية والإسلامية.

حضر الاحتفال لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة والإعلام والصحافة.