رئيسة وزراء بريطانيا عن بوتين: لا ينبغي الاستماع إلى تهديداته الفارغة

دعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، دول الغرب إلى عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستفزازها.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أذيعت اليوم الأحد، قالت تراس:" لا ينبغي علينا أن نستمع إلى دقه لطبول الحرب وتهديداته الفارغة، وبدلا من ذلك يجب علينا أن نواصل فرض عقوبات على روسيا ودعم الأوكرانيين".

وحذرت تراس من أنه في حال نجاح بوتين، فإن ذلك لن يكون بمثابة رسالة مفزعة في أوروبا وتهديد كبير للشعب الأوكراني وحسب "بل إنه سيكون رسالة إلى أنظمة حكم استبدادية أخرى في كل أنحاء العالم مفادها بأن غزو دولة ذات سيادة أمر مقبول بشكل أو بآخر".

وأضافت أنه لهذا السبب، فإن من المهم للغاية أن يواصل الغرب التحرك بشكل موحد.

ورأت تراس أن بوتين أدرك أنه لن يكسب الحرب بل أدرك أنه ارتكب خطأ استراتيجيا بغزو أوكرانيا، وقالت إن هذا هو السبب فيما يقوم به.

كان بوتين أعلن يوم الأربعاء الماضي -بعد مضي سبعة شهور على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا- التعبئة الجزئية لنحو 300 ألف جندي من جنود الاحتياط.

وتعهد بوتين باستخدام جميع السبل الضرورية للدفاع عن الأراضي الروسية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا، مما يهدد بتصعيد النزاع.

وتأتي هذه الخطوة بغرض الحفاظ على المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا وذلك بعد الهزائم التي لحقت بالجيش الروسي مؤخرا.