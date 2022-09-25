رئيس شركة فايزر للأدوية يصاب مجددا بفيروس كورونا

أصيب ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" لصناعة الأدوية، بفيروس "كورونا " للمرة الثانية خلال شهرين.

وكتب بورلا - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "الفحص أثبت إيجابية الإصابة بالفيروس، لكني أشعر بأني بخير، وليس لدي أية أعراض وعلى الرغم مما أحرزناه من تقدم عظيم بشأن كورونا، لكن الفيروس ما زال معنا".

ونوه رئيس فايزر بأنه لم يتلق بعد أي جرعة تعزيزية محدثة من لقاح المضاد للفيروس، لأن عليه أن ينتظر ثلاثة أشهر بعد إصابته السابقة بـ "كورونا" والتي حدثت في شهر أغسطس الماضي.

يذكر أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" توصي - بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية - بأن أولئك الذين تعافوا حديثا من الإصابة بفيروس "كورونا" عليهم الانتظار ولا يحصلوا على الجرعة المحدثة حتى ينتهي على الأقل أثر الإصابة، ولا يكون الشخص معديا بالفيروس وقد يمتد ذلك لثلاثة أشهر من بدء ظهور الأعراض.