تايلاند تسجل 655 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 655 حالة إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أن 1032 مريضا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 678 ألفا و352 إصابة بفيروس كورونا، من بينها مليونان و 469 ألفا و446 هذا العام، كما تعافى أربعة ملايين و637 ألفا و940 بشكل كامل.

وبلغ إجمالي الوفيات 32 ألفا و718 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، من بينها 11 ألف و20 حالة حتى الآن هذا العام.