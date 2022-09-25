إيران تنتقد تدخل واشنطن في شؤونها الداخلية وتضامنها مع مثيري الشغب

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، سلوك الولايات المتحدة "التدخلي والمتمثل في التضامن مع الزمر المثيرة للشغب"، أنه "يتعارض بشكل سافر والرسائل المتتالية من جانب دبلوماسيي البيت الأبيض إلى إيران حول ضرورة التوصل إلى اتفاق"، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت على هامش اجتماع مجموعة الـ 77 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العراقي فؤاد حسين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وانتقد وزير الخارجية بشدة "مواقف أمريكا التدخلية في شؤون إيران والمنطقة بما في ذلك سلوكها الاستفزازي الأخير والمتمثل في التضامن مع مثيري الشغب والتيارات التي تستغل المشاعر النقية للشعب الإيراني في سياق مخطط استهداف امن البلاد"، بحسب الوكالة.

كانت احتجاجات قد اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني "22 عاما" في مركز للشرطة بعد اعتقالها في 13 سبتمبر الجاري، بسبب عدم التزامها بقواعد الزمي الإسلامي الصارم.

وأعلنت الشرطة عن احتجاز 739 من مثيري الشغب، بينهم 60 امرأة.

وبحسب التليفزيون الإيراني، خلفت الاحتجاجات وفاة 41 شخصا.