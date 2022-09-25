مقتل 5 ضباط حوثيين في معارك مع القوات الحكومية باليمن

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، اليوم الأحد، مقتل خمسة من ضباطها، في معارك مع القوات الحكومية، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أنه" تم في العاصمة صنعاء تشييع خمسة شهداء، سقطوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية ويواجهون الغزاة والمرتزقة" في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية.

يأتي ذلك مع استمرار الهدنة بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والقوات الحكومية المسنودة من السعودية ، منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخصوص ارتكاب خروقات.

وخلال الأيام الماضية، برزت تحركات دبلوماسية أممية ودولية متعددة، تهدف لإقناع أطراف الصراع بتمديد الهدنة وتوسيعها، التي مقرر انتهاؤها في الثاني من الشهر المقبل.