الرئيس الصومالي يشيد بالدور الأمريكي في القضاء على الإرهاب

أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالدور الأمريكي في القضاء على الإرهاب، الذي يمثل عقبة في تقدم وتطور الشعب الصومالي والمنطقة.



وأكد الرئيس الصومالي - خلال مشاركته في مناسبة أقامها له الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد - أن الحكومة والشعب الصومالي يتعاونان في سبيل تحرير البلاد من براثن الإرهاب وذلك يتطلب دعما دوليا.



في سياق آخر، بحثت وزيرة البيئة والتغير المناخي الصومالية خديجة محمد المخزومي، مع وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك - على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك - أهمية ضمان الأمن المناخي على الصعيدين الإقليمي والدولي.



كما اتفق الجانبان على تعاون البلدين في مجال التغير المناخي وسبل التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره والأمن.