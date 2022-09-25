أعلن مسؤول قضائي في محافظة مازندران شمالي إيران، القبض على عدد من عناصر تنظيم "داعش" وحزب "كوملة" الكردي خلال أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الأخيرة.



وقال محمد كريمي، رئيس النيابة العامة ومحاكم الثورة الإسلامية في مدينة ساري بمازندران، في تصريحات اليوم الأحد، إنه "تم اعتقال عناصر تابعة تنظيم داعش وحزب الكوملة خلال أعمال الشغب الأخيرة في المحافظة، وسيتم تسليمهم إلى السلطات القضائية المختصة لتتم محاكمتهم إلى جانب قادة هذه الاضطرابات".



وأشار إلى اعتقال 450 شخصا من مثيري الشغب في المحافظة، وإحالتهم إلى القضاء على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال الاضطرابات الأخيرة، موضحا أن هجمات مثيري الشغب على قوات الشرطة والأمن أدت إلى إصابة 76 شخصا، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.



وخلال الأيام الماضية شهدت محافظة مازندران مثل مناطق أخرى في البلاد، احتجاجات وأعمال شغب اتهمت السلطات "جهات خارجية معادية للثورة الإسلامية" بالوقوف وراءها.