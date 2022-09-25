بنك قطر الأول يحصل على الموافقات لتغيير اسمه التجاري وشعاره

أعلن بنك قطر الأول (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) أنه حصل على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، لتغيير اسمه التجاري وشعاره، وعليه فقد تم تعديل السجل التجاري وعقد التأسيس ليعكس الاسم الجديد للبنك "بنك لشا".

وقال بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم الأحد، وأوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه سوف يتم تغيير الاسم التجاري وشعاره بشكل رسمي في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الأرباح الصافية لبنك قطر الأول ارتفعت بنسبة 55ر2% في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 047ر42 مليون ريال، مقابل 999ر40 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول، قد صادقت في الأول من أغسطس الماضي، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تغيير اسم البنك إلى بنك لشا وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاسم الجديد للبنك، وإجراء أي تعديلات ضرورية لتطبيق هذا الاسم والشعار والعلامة التجارية واسم المجال والموقع الإلكتروني أو عناوين البريد الإلكتروني، فضلا عن أسماء الشركات التابعة للبنك.