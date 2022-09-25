وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان في نيويورك المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.



ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد، جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار.