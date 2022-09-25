مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية ورقصات (فيديو)

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اقتحم مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عشية بدء الأعياد اليهودية.

وقالت وكالة شهاب، إن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في ساحات المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من دخول منطقة مصلى باب الرحمة، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من المستوطنين المقتحمين للمسجد بلغت 114 مستوطنا تلاها 3 مجموعات بأعداد كبيرة.

رقصات وأغانٍ و "سجود ملحمي" على أبواب المسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/oCfs6m9BGb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2022

وأضافت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات وأغاني وتجولوا في باحات المسجد، في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين الذين تصدوا لهم بصيحات التكبير.

#فيديو| مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/AjV7bWcojC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2022

وكانت حركة "حماس" قد حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من المساس بالمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية الوشيكة، وسط دعوات من جماعات استيطانية متطرفة لاقتحامه.

وقالت "حماس"، في بيان: "نحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية"، على ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالة "سما الإخبارية.

وأضافت: "اقتحام الأقصى هو بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد".

وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف "الرباط" في المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية، والذي يبدأ مساء الأحد.

فيما دعت جماعات استيطانية متطرفة إلى اقتحامات جماعية لساحات الأقصى خلال الأعياد