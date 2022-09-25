 ساعد امرأة وطفلا ثم رحل.. وفاة رجل أمن تثير حزن السعوديين (صور) - بوابة الشروق
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ساعد امرأة وطفلا ثم رحل.. وفاة رجل أمن تثير حزن السعوديين (صور)

وكالات
نشر في: الأحد 25 سبتمبر 2022 - 5:12 م | آخر تحديث: الأحد 25 سبتمبر 2022 - 5:12 م
أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بـ"بطولة" رجل أمن سعودي في محافظة الإحساء، شرقي المملكة، كان قد أقدم على مساعدة سيدة وطفلها قبل أن يلقى حتفه دهسا.

وقالت صحيفة "المدينة" المحلية، إن نبأ وفاة رجل الأمن، فهد بن سالم يوسف محمد الكليب، في حادث دهس قد تصدر المنصات الاجتماعية في الساعات القليلة.

وأضافت أن الشرطي كان قد أنقذ ساعد وطفلها من الدهس في الأحساء، وذلك قبل أن يقضي متأثرًا بجراحه عقب اصطدام سيارة "سائق متهور" به".

وكان رجل الأمن قد ساعد الأم وطفلها على عبور طريق الملك عبدالله الدائري، لخوفهما من عبوره لسرعة السيارات. وتوفى هو بنفس الطريق في اليوم ذاته على يد قائد متهور.

وأشارت المعلومات إلى أن حادث دهس رجل الأمن جاء أثناء مشاركته في تنظيم فعاليات "اليوم الوطني السعودي" في الأحساء.




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