أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بـ"بطولة" رجل أمن سعودي في محافظة الإحساء، شرقي المملكة، كان قد أقدم على مساعدة سيدة وطفلها قبل أن يلقى حتفه دهسا.



وقالت صحيفة "المدينة" المحلية، إن نبأ وفاة رجل الأمن، فهد بن سالم يوسف محمد الكليب، في حادث دهس قد تصدر المنصات الاجتماعية في الساعات القليلة.



وأضافت أن الشرطي كان قد أنقذ ساعد وطفلها من الدهس في الأحساء، وذلك قبل أن يقضي متأثرًا بجراحه عقب اصطدام سيارة "سائق متهور" به".



وكان رجل الأمن قد ساعد الأم وطفلها على عبور طريق الملك عبدالله الدائري، لخوفهما من عبوره لسرعة السيارات. وتوفى هو بنفس الطريق في اليوم ذاته على يد قائد متهور.



وأشارت المعلومات إلى أن حادث دهس رجل الأمن جاء أثناء مشاركته في تنظيم فعاليات "اليوم الوطني السعودي" في الأحساء.

وفاة رجل الأمن فهد بن سالم يوسف محمد الكليب من أعالي بلدة الشقيق شمال الأحساء في حادث دهس أثناء مشاركته في تنظيم فعاليات #اليوم_الوطني_السعودي_92 في #الأحساء

رحم الله الفقيد والهم ذويه الصبر والسلوان

وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/9pyLRLIsYF — جعفر السلطان (@jaafar_alsultan) September 24, 2022







