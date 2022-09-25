سويسرا تتخلص من 10 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا

قالت وزارة الصحة السويسرية، إنها ستحتاج إلى تدمير 10.3 مليون ‏جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد من تطوير شركة "موديرنا"، وذلك بعد انتهاء ‏صلاحيتها الأسبوع الحالي.‏

وأضافت أنه ليس أمامها خيار سوى التخلص من الجرعات بعد انتهاء صلاحيتها، يوم الأربعاء الماضي، وفقا لوكالة أنباء "Keystone-ATS" السويسرية.

وأبلغت وكالة الأنباء بأنه تم تخزين 2.5 مليون جرعة في قاعدة لوجستية للجيش السويسري، و7.8 مليون في مستودع تخزين خارجي في بلجيكا.

وأكدت الوزارة تقريرا أوليا نشر على موقع الأخبار السويسري "Beobachter"، والذي قدّر أن الجرعات المحددة للتدمير تقدر بحوالي 285 مليون دولار أمريكي.

وأشارت وزارة الصحة السويسرية، التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق من وكالة "فرانس برس"، إلى استراتيجية الشراء المبكرة في السباق، لتطوير لقاحات لمواجهة جائحة (كوفيد -19) العالمية.

وطلبت الوزارة الحصول على جرعات من مختلف الشركات المصنعة، لتجنب الاعتماد على اللقاحات التي قد تثبت في النهاية عدم فعاليتها، وللحماية من أي مشاكل في التوصيل.

وفي شهر يونيو الماضي، قدّر موقع "سويس إنفو" الإخباري أن سويسرا لديها فائض بنحو 38 مليون جرعة من مختلف لقاحات (كوفيد-19)، والتي ستنتهي قبل نهاية العام.

وأفادت الصحة السويسرية، بأن حوالي 3.5 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" الجديد والمعدّل ستكون متاحة، عندما تبدأ سويسرا حملتها التعزيزية التالية في شهر أكتوبر المقبل.

وكانت سويسرا لقحت ما يقرب من 70% من سكانها، البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة، وأحصت 13556 حالة وفاة من (كوفيد-19).