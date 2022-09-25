السودان: ضبط أسلحة وذخيرة بالمياه الإقليمية

أعلنت القوات المسلحة السودانية ضبط أسلحة وذخيرة على متن قارب يستغله أربعة يمنيين داخل المياه الإقليمية.



وقالت القوات المسلحة، في تعميم نشرته وكالة السودان للأنباء "سونا" اليوم الأحد، إن عناصر من القوات البحرية تمكنت أمس، من ضبط قارب يستغله أربعة مواطنين يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات، وعلى متنه 90 بندقية كلاشينكوف و162 صندوق ذخيرة رشاش قرنوف و182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة و43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس و45 كرتونة فيوز تفجير.



وأضافت أن القوة، التي تكونت منذ عام 2021 وتضم عناصر من القوات البحرية، نجحت في أوقات سابقة في ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة ومتفجرات يتم تهريبها من قبل عناصر يمنية وسودانية خارجة عن القانون.