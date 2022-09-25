نائب الرئيس الإندونيسي يتوجه إلى اليابان لحضور جنازة شينزو آبي

غادر نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين اليوم الأحد بلاده متوجها إلى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في يوليو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية أنه عند وصوله إلى اليابان، سيتم استقبال معروف أمين من قبل السفير الإندونيسي لدى اليابان والملحق الدفاعي الإندونيسي في طوكيو العقيد آندي نور آبادي.

ومن المتوقع أن يشارك ممثلون من أكثر من 217 دولة ومنطقة ومنظمة دولية في الجنازة الرسمية لشينزو آبي بعد غدا الثلاثاء، حسبما ذكرت تقارير يابانية يوم أمس الأول الجمعة.

وأصيب آبي، رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، برصاصة قاتلة أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا بغرب البلاد في يوليو الماضي حيث استقال إيتارو ناكامورا، المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية، الشهر الماضي لتحمله مسؤولية الحادث.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت إنها ستخصص 1.4 مليار ين إضافي بما يعادل (9.97 مليون دولار) للجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي لتغطية تكاليف الأمن والترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية، وبذلك يصل السعر الإجمالي إلى أكثر من 1.6 مليار ين بما يعادل (4ر11 مليون دولار).

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إنه سيتم استخدام 800 مليون ين للأمن و600 مليون لترتيبات الترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية المتوقع سفرهم إلى طوكيو من حوالي 50 دولة.

وانتقد جون أزومي، رئيس شؤون الدايت في الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان، الحكومة، وقال للصحفيين إن تكاليف جنازة آبي "تضخمت" بأكثر من ستة أضعاف الرقم المعلن في الأصل.

وفي غضون ذلك، أعربت بعض أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الشيوعي الياباني، عن نيتها مقاطعة الجنازة، بدعوى أنها غير دستورية.

وكانت آخر مرة أقامت فيها اليابان جنازة رسمية لرئيس الوزراء الأسبق شيجيرو يوشيدا عام 1967 الذي قاد حملة تعافي اليابان من الحرب العالمية الثانية.

وشهدت حكومة كيشيدا انخفاضًا في معدلات التأييد مؤخرًا، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى قرار إقامة الجنازة الرسمية وحذر الجمهور من صلات الحزب الحاكم بجماعة دينية مثيرة للجدل أصبحت واضحة بعد مقتل آبي.