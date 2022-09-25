قررت جمعية مصارف لبنان، الأحد، استئناف أعمال المصارف، بداية من الاثنين، "عبر قنوات يحددها كل مصرف".

وأضافت الجمعية أن المصارف ستنفذ "عمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها، وعبر الصرافات الآلية للجميع، ما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها"، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.

وتابعت: "يمكن لأي عميل عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة العملاء لديه لكي يتمّ تلبية أية حاجة ملحّة أخرى له بالسرعة الممكنة".

وعقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعاً، الأحد، للتداول بشأن وجوب تأمين استمرارية خدمة العملاء مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة العملاء والموظفين على حد سواء، وذلك في غياب الحماية الكافية من قبل الدولة، بحسب بيان صادر عن الجمعية.

وتتكرر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.