أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا يشيد بدور واعظات الأوقاف في الحقل الدعوي

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا الدكتور عبد الصمد اليزيدي الدور البارز والمشهود في الحقل الدعوي الذي تقوم به واعظات وزارة الأوقاف.



وأعرب اليزيدي - في تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ33، الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه" - عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، قائلا: "إنه مما يثلج الصدر أن نرى ضمن الحضور هذا الحضور المشرف للمرأة العاملة في الحقل الدعوى، واعظات وزارة الأوقاف المصرية".



وأضاف: "دور واعظات الأوقاف بارز ومشهود في الحقل الدعوي، ولابد من تربية الأولاد على الحفاظ على البيئة، وخصوصًا أن مصر ستنظم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (Cop27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث أن اختيار مصر البلد السعيد لم يكن عبثا وإنما لدورها الوطني والإقليمي والعالمي في تطبيق المعايير الدولية لكرامة الإنسان، وحيث إن الحفاظ على البيئة من صميم حقوق الإنسان".



ونوه بأن الإسلام حافظ على البيئة، داعيا إلى الحفاظ على المياه، حيث أنها من صميم القيم الإسلامية والوصايا القرآنية والنصائح النبوية، مشددا على أنه حري بالمسلم المحب لدينه أن يلتزم هذه الوصايا لارتباطها بمبدأ الأمانة التي حملها الإنسان.