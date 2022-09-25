مؤشر البورصة السعودية يهوي في التعاملات المبكرة

هبط مؤشر البورصة السعودية، الأحد، بنسبة 2.5% بعد مرور نحو عشرين دقيقة على بدء التداول، ليصل إلى 11171.8 نقطة تأثرا بالأسواق الدولية التي هبطت، الجمعة.

وهوت الأسواق الأمريكية والأوروبية، الجمعة، بسبب مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

واليوم، هبط سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 2.2%، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1%، ورابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) 4.2%، وكيمائيات الميثانول (كيمانول) 3%.

وهبط سهم بنك الرياض 3.9%، ومصرف الراجحي 2.8%، والبنك السعودي البريطاني 1.9%.