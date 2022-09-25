المدن الأسترالية التي عزلتها الفيضانات تستعد لمزيد من الأمطار هذا الأسبوع

يستعد الأستراليون الذين يعيشون في المناطق الغربية والجنوبية من ولاية "نيو ساوث ويلز" لموجة جديدة من هطول الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارات الطوارئ حالة التأهب بشأن تفاقم الفيضانات في المنطقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن إدارة الطوارئ في الولاية قولها إن هطول الأمطار المتواصل هذا الشهر أغرق المنطقة بالمياه، ومن المتوقع أن تظل بعض المدن معزولة لعدة أيام.

وفي ظل التوقعات بهطول المزيد من الأمطار اعتبارا من الغد، حذرت السلطات من طول أمد الفيضانات أو تجددها، كما حذرت المسافرين من القيادة عبر مياه الفيضانات، بعدما أكدت الشرطة أمس وفاة طفل حوصر في سيارة جرفتها المياه.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ اليوم: "نقوم بالعديد من عمليات إعادة إمداد السكان بالمواد الأساسية مثل المياه والطعام والأدوية، ونشرنا طائرات ومركبات لإزالة آثار الفيضانات.. ومن المتوقع أن تستمر هذه العمليات في تلك المناطق".

ونفذت إدارة الطوارئ 59 عملية إنقاذ من الفيضانات خلال الـ12 يوما الماضية، واستجابت لأكثر من 800 طلب مساعدة.