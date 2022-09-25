ولي العهد السعودي يبحث مع مسؤولين أتراك تطوير العلاقات في مختلف المجالات

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم قالن، ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي سبل تطوير العلاقات السعودية التركية في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن بن سلمان استقبل "قالن" و"نباتي" في قصر السلام بجدة مساء السبت، حيث استعرضوا " أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وشهدت العلاقات السعودية التركية، خلال الأشهر القليلة الماضية، تطوراً إيجابياً بعد سنوات من الخلاف، لا سيما إثر تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"خلال زيارة الأخير للعاصمة أنقرة، في 22 حزيران/يونيو الماضي، على بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وذلك بعد نحو شهرين على زيارة أجراها "أردوغان" إلى جدة.