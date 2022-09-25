موسكو: نسبة التصويت باستفتاء الانضمام لروسيا في زابوريجيا تتجاوز 51%

قالت رئيسة اللجنة الانتخابية في زابوريجيا الأوكرانية، جالينا كاتيوشينكو، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد إن نسبة التصويت في الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا بالمنطقة، قد بلغت 51.55%.

وقالت كاتيوشينكو إنه "وفقا لبيانات لجان الاقتراع، سجلت نسبة مشاركة الناخبين خلال ثلاثة أيام من التصويت 51.55%، بما في ذلك ناخبون من خارج المنطقة".

وذكرت وكالة تاس نقلا عن مسؤولة الانتخابات، أنه لم يتم تسجيل أي انتهاكات في اليوم الثالث من عملية التصويت على الاستفتاء.

وقالت كاتيوشينكو إن 10 آلاف و921 شخصا قد أدلوا بأصواتهم في لجان الاقتراع خارج منطقة زابوريجيا اليوم الأحد. وأضافت أنه "في المجمل، أدلى 31 ألفا و809 أشخاص في الخارج بأصواتهم خلال الأيام الثلاثة".

ووفقا لمعلومات نشرها معهد القرم الجمهوري للدراسات السياسية والاجتماعية، عبر 93% من الناخبين في المجمل في اليوم الأول من استفتاء الانضمام للاتحاد الروسي بالمنطقة عن تأييدهم للانضمام إلى روسيا.

وقال المعهد إن "500 من سكان المنطقة أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من عملية التصويت بالاستفتاء، يوم الجمعة الماضي. أيد 93% من أولئك المشاركين في الاستفتاء، انضمام منطقة زابوريجيا للاتحاد الروسي، بينما أيد 7% الوضع الأوكراني للمنطقة".

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وبدأت عملية التصويت في أربع مناطق أوكرانية منذ يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، حيث يُطلب من المواطنين التصويت بـ " نعم" أو " لا " على ما إذا كان ينبغي انضمام هذه المناطق للاتحاد الروسي.

وانتقدت الدول الغربية والولايات المتحدة الاستفتاءات ودول مجموعة السبع الصناعية بوصفها غير قانونية.



