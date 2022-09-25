البيت الأبيض يدين قرار محكمة أريزونا بتفعيل قرار حظر الإجهاض على مستوى الولاية

أدان البيت الأبيض، اليوم السبت، قرار المحكمة في ولاية أريزونا، أمس، بالسماح بتفعيل قرار حظر الإجهاض ودخوله حيز التنفيذ.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين بيري - وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - قرار محكمة أريزونا بأنه يُرجع السيدات في الولاية "أكثر من قرن إلى الوراء".

وقالت جين بيري، في بيان، إن التداعيات المحتملة لهذا الحكم القضائي "كارثية وخطيرة وغير مقبولة... وإذا استمر هذا القرار، ستواجه خدمات الرعاية الصحية خطر الحبس لمدة 5 سنوات لتلبية واجباتهم تجاه الرعاية، وسيتم إجبار الناجيات من جرائم الاغتصاب بحمل أطفال مُغتصبيهم، كما ستواجه السيدات اللائي تعاني من ظروف صحية تمنعهم من الحمل مخاطر صحية جمة".

وذكرت الصحيفة أن قرار حظر الإجهاض تم تمريره للمرة الأولى خلال القرن السابع عشر قبل أن تصبح أريزونا ولاية أمريكية، وأكده حكم من المحكمة الدستورية العليا عام 1973، والذي يحظر الإجهاض في كل الحالات ما عدا في حالة مواجهة الأم خطر الموت.