القوات الجوية التركية تتسلم قنابل محلية خارقة للتحصينات

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بدأت القوات الجوية التركية في استخدام قنابل خارقة للتحصينات مليئة بمواد نشطة منتجة بجهود شركات صناعات دفاعية محلية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن منشأة إنتاج المواد النشطة التي بدأت فعالياتها العام الماضي باستخدام تقنيات محلية، بدأت في إنتاج المواد الكيميائية المستخدمة كمواد خام في القنابل شديدة الانفجار، ورؤوس الصواريخ والوقود المركب للصواريخ.

وبدأت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية الشهر الحالي في تسليم قنابل خارقة للتحصينات مليئة بمواد نشطة منتجة محليا، حيث سلمت الشركة أكثر من 100 قطعة للقوات الجوية، وفقا للأناضول.

وتشرف شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية على إنتاج "القنابل الخارقة" التي تعتبر الأولى من نوعها تصنع في تركيا القادرة على اختراق الأسمنت.

وتم تصميم القنبلة، المعروفة أيضًا باسم "خارقة التحصينات"، لاستخدامها ضد أهداف فوق وتحت الأرض.

وتستخدم القنبلة ضد أهداف مثل، مستودعات الذخيرة والبتروكيماويات والمخابئ وحظائر الطائرات ومراكز القيادة والتحكم ومدارج الطائرات والجسور والسدود والمباني الهامة وهوائيات الرادارات، وبطاريات الصواريخ الثابتة والمنشآت الصناعية والطائرات المتوقفة.