تركيا: تحييد 605 إرهابيين ضمن عملية المخلب القفل شمالي العراق

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قامت قوات الأمن التركية يوم الأحد بتحييد 605 "إرهابيين" في إطار عملية " المخلب القفل في شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه تم خلال العملية تحييد 605 إرهابيين وتدمير 670 كهفا وملجأ للإرهابيين، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وغالبا ما تستخدم السلطات التركية كلمة تحييد في بياناتها للإشارة ضمنا إلى أن "الإرهابيين" المعنيين استسلموا أو قتلوا أو القي القبض عليهم.

وكانت الحكومة التركية قد أطلقت عملية "المخلب القفل" في أبريل 2022 لمحاربة حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق بالقرب من الحدود التركية.