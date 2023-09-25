محمود فوزي: الحوار الوطني أوصى بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية بدلا من خدمية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن إحدى توصيات الحوار تتمثل في تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلا من كونها هيئة خدمية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن هذا المطلب مثار منذ الستينات، مؤكدا أهمية هذه الهيئة وحاجتها للتحرك بشكل أسرع.

وأوضح أن هذه الخطوة تعني خروج الهيئة من الموازنة العامة الدولة، وأن يصدر لها قانونٌ خاص بموازنتها، وتكون لها حرية حركة أكبر، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية تراكم أرباحها ومن ثم تدشن المزيد من المشروعات،

ولفت إلى أنّ منح هذه الهيئة، الإمكانيات المقررة للهيئات الاقتصادية سيقودها لتحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة.

وتحدث فوزي، عن تطور العمل في مبادرة «الشباك الواحد»، قائلا إن هناك تحسنا يتحقق على الأرض، حتى وإن يكن بالمستوى المطلوب أو وفقا للتوقعات.

وشدد على ضرورة إجراء تقييم بشكل دوري لما تم عمله، ورصد التحديات التي تجابه هذا التوجه والتغلب عليها.



