شولتس: هناك حاجة ملحة إلى زيادة عدد المساكن ذات الأسعار المعقولة

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن ألمانيا في حاجة ملحة إلى زيادة عدد المساكن ذات الأسعار المعقولة.

وقبل انعقاد اجتماع أزمة مع قطاع البناء، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في برلين اليوم الاثنين، إن البناء المتسلسل يمكن أن يكون هو الوسيلة المحورية في هذا الشأن، موضحا أن هذه الوسيلة يمكن أن تتيح إمكانية بناء المنزل الذي حصل على ترخيص من حيث المبدأ في مناطق أخرى دون الحاجة إلى إجراءات بيروقراطية جديدة.

وأكد شولتس أن هذه الطريقة من شأنها أن تجعل البناء أسرع وأرخص، مشيرا إلى أنه يتعين الآن تهيئة الظروف لهذا الإجراء بالتعاون مع الولايات.

من جانبها، أكدت وزيرة البناء كلارا جايفيتس أن برنامج الحكومة الذي يتألف من 14 نقطة سيغير ويتيح الكثير من الأمور "وسيتمكن المزيد من الناس من شراء منزل قائم أو جديد عن طريق دعمنا الجديد".

ووعدت الوزيرة بزيادة عدد المساكن وتقليل قيمة الإيجارات على المدى المتوسط.