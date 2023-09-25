لايبزج يرغب في استمرار سيمونز حتى بعد نهاية فترة الإعارة

قال ماكس إبيرل عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة بنادي لايبزج الألماني إن النادي يهدف لاستمرار تشافي سيمونز ضمن صفوف الفريق إلى ما بعد عقد الإعارة الحالي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق الهولندي سيمونز صاحب الـ20 عامًا، المعار لمدة موسم واحد، النجاح بشكل سريع ضمن صفوف لايبزج وسجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف أخرى للفريق خلال أول خمس مباريات في الدوري، من بينها الهدف الذي صنعه لتيمو فيرنر ليقود الفريق إلى الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / صفر أمس الأول السبت.

ولا يتضمن عقد الإعارة الحالي بندا يسمح للايبزج بشراء اللاعب، لكن إبيرل قال في تصريحات لمجلة "كيكر" الرياضية نشرتها اليوم الاثنين :"نعتزم التجديد بأفضل سيناريو ممكن" وإن النادي سيحاول في الصيف المقبل حسم استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق لفترة أطول.

وقال إبيرل :"تشافي حقق بداية جيدة للغاية، هو يعيش انطلاقة جيدة. أعتقد أننا نربطه بالفريق من الناحية العاطفية"، ووصف اللاعب بأنه يتناسب بشكل جيد للغاية مع فريق لايبزج.

وكان ماركو روزه المدير الفني للايبزج قد أبدى أيضا أمله في استمرار سيمونز ضمن صفوف الفريق بعد الموسم الجاري.

وأضاف أن داني أولمو قد يشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة لسيمونز، حيث أن اللاعب الإسباني، الغائب حاليا للإصابة، كان قد جدد عقده مع لايبزج في الصيف رغم رغبة عدة أندية في الحصول على خدماته، وأصبح لاعبا قياديا بالفريق.