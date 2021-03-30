الحوثيون يعلنون الإفراج عن 199 سجينا في صنعاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الاثنين، إطلاق سراح 199 سجينا في العاصمة صنعاء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، أن "النيابة العامة في العاصمة صنعاء، أفرجت عن 199 سجينا تنفيذا لتوجيهات النائب العام، بمناسبة المولد النبوي الشريف للعام 1445 هجرية".

وأضافت القناة أن عملية الإفراج تمت خلال النزول الميداني لرؤساء نيابات الأموال العامة، ووكلاء النيابات، إلى السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بأقسام الشرطة والمناطق الامنية بالعاصمة صنعاء.

واطلع رؤساء ووكلاء النيابات على أوضاع أكثر من 1050 سجينا وموقوفا على ذمة قضايا جنائية، رهن التحقيق، ومحكومين بعقوبات سالبة للحرية، وفقا للقناة.

يأتي ذلك مع استعدادات يجريها الحوثيون من أجل الاحتفال بمولد النبي محمد المقرر يوم الأربعاء المقبل، وسط انتقادات للجماعة باستغلال ذلك لدوافع فكرية وسياسية.