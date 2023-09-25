سفارة فرنسا بالقاهرة: شراكة حصرية بين الجامعة الفرنسية ومنصة التعليم الرائدة

أعلنت السفارة الفرنسية في القاهرة أن إطلاق شراكة حصرية بين الجامعة الفرنسية بمصر وبين منصة التعليم الرائدة بمصر.

وقالت السفارة في بيان اليوم الإثنين، "في إطار تحسين وتعزيز العملية التعليمية للطلب بمختلف الأعمار وسوف يتم إطلاق المنصة يوم الأربعاء ٢٧ سبتمبر. توفر هذه المنصة العديد من الدبلومات والدورات التدريبية الختلفة التي تساعد علي توسيع نطاق المعرفة والتي تمد الطلب بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل".

وتحت شعار "لنجعل التعليم متاحا للجميع"، تقدم هذه النصة خدماتها لثلاثمائة ألف طالبا شهريا في جميع أنحاء العالم. وتتميز هذه النصة عن منافسيها بأنها تقدم جلسات إرشادية أسبوعية من قبل خبراء في مختلف المجالات لدعم الطلب أثناء عملية التعلم، بحسب البيان".

من جانبه، أعرب أ.د. دوني داربي، رئيس الجامعة الفرنسية بمصر عن سعادته بهذه الشراكة قائل "يعد هذا التعاون خير دليل علي أن الجامعة الفرنسية بمصر صاحبة الريادة في استخدام أساليب التعليم الحديثة " ، موضحا ً ان المنصة ل تعتمد علي نظام الاختبارات، بل تعتمد علي أسرع طرق اكتساب المهارات وهي التجربة العملية والتطبيقية وتكون الدراسة ذاتية مما يتيح الفرصة للطلب للدراسة بالطريقة التي تناسبهم.

ويحرص هذا التعاون على منح العديد من الشهادات والتدريبات العملية في المجالات المختلفة، منها تطوير الواقع وتكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي وهندسة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وتعد الجامعة الفرنسية بمصر هي بوابة التعليم العالي الفرنسي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة، حيث يقدم العليم باللغة الإنجليزية. ويتم الحصول على درجة البكالوريوس الفرنسية بعد ثلاثة أعوام فقط، مع إمكانية الحصول على درجة الماجستير في عامين من واحدة من الجامعة الثمان الشريكة في فرنسا. وتدعم أيضا الجامعة البحث العلمي المتعلق بالبيئة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية مع الاهتمام بجودة التعليم الذي تقدمه