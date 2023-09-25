وكيل صحة قنا يشارك في حفل تكريم أبناء الصيادلة المتفوقين

شارك الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم، حفل تكريم أبناء الصيادلة المتفوقين في الشهادات العامة، والذي أقامته نقابة صيادلة قنا برعاية اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا والدكتور احمد عبدالفتاح نقيب صيادلة قنا وأعضاء مجلس النقابة وعدد كبير من الصيادلة وذويهم المتفوقين.

وأكد بدران، على دور جنود الجيش الأبيض من الصيادلة، المتواصل في تقديم الخدمات الدوائية المختلفة سواء بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية أو بالصيدليات الخاصة.

وأشار بدران، إلى أن دور الصيدلي لا يقتصر علي صرف الدواء ولكن يمتد لنشر المعرفة الصحيحة عن الدواء وفاعليته وأثره العلمي الصحيح كونه أهم من يمتلك المعرفة والثقافة الدوائية المبنية على أسس علمية.

ولفت الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، إلى التعاون الدائم بين نقابة الصيادلة وبين مديرية الصحة في دعم المنظومة الطبية بما يساهم في التخفيف ورفع العناء عن أبناء المحافظة.