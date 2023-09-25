الصحة العالمية: لقاح جديد لكورونا والإنفلونزا معا لم يتم الموافقة عليه بعد

• رنا الحجة: العام المقبل سيشهد لقاحا جديدا لمرض السل يمكن اعتماده في برامج التطعيم

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن وجود لقاح يتم إعداده حاليا لفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا معا، ووأن لجنة الخبراء في منظمة الصحة العالمية ستجتمع قريبا لإصدار التوصيات بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال المؤتمر التمهيدي للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، والتي ستعقد في القاهرة في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وأكدت الحجة أن لجنة الخبراء ستصدر توصياتها بشكل أكيد حول لقاح كوفيد 19، الذي سيحمي من المتحورات الجديدة للفيروس والتي تظهر بشكل مستمر.

وأوصت بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا في هذا التوقيت من العام وهو فصل الخريف، للوقاية من مرض الإنفلونزا الذي يتسبب عالميا في وجود أعداد كبيرة من الوفيات، والإصابات الشديدة للفيروس.

وعن فيروس الدرن (السل)، قالت إن هناك لقاح لفيروس السل وهو يحمي من نوع واحد من إصابات السل، ولا يحمي من الإصابة من الفيروس بشكل عام، وهناك تجارب حالية حول وجود لقاح جديد للسل للكبار وللصغار.

وتابعت أن العام المقبل سيشهد وجود لقاح جديد للسل سيتم تسجيله واعتماده، وتستطيع البرامج الصحية الوطنية في كل دولة الاستعانة به، خاصة وأن السل مرض قديم جدا ومعدي ويسبب أكبر عدد من الوفيات عالميا، وحتى وجود اللقاح لابد من التشخيص المبكر للمرض والبدء في أخذ العلاج اللازم له.