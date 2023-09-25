المفوضية الأوروبية تتجه نحو اعتبار الوقود التخليقي صديقا للبيئة

تستعد المفوضية الأوروبية لوضع قواعد جديدة تدعم خطط ألمانيا لتمديد فترة عمل سيارات الاحتراق الداخلي من خلال تشغيلها بالوقود التخليقي المعروف باسم "إي فويل".

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن القواعد الجديدة للمفوضية ستعتبر السيارات التي تعمل بالوقود التخليقي الذي يتم إنتاجه باستخدام ثاني أكسيد الكربون والكهرباء المتجددة، سيارات نظيفة لا تطلق أي غازات مسببة للاحتباس الحراري.

وسيكون على شركات صناعة السيارات ضمان التمييز بين السيارات التي تعمل بالوقود التخليقي والتي تعمل بالوقود التقليدي لمنع عمليات الاحتيال في تصنيف السيارات.

تأتي مسودة القواعد الأوروبية المنتظرة في الوقت الذي تضغط فيه ألمانيا من أجل السماح باستمرار تسيير سيارات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي بعد عام 2035 بهدف الحفاظ على مصالح صناعة السيارات الألمانية الضخم التي تضم شركات كبرى مثل فولكس فاجن ومرسيدس بنز جروب وبي.إم.دبليو.

ومن المنتظر أن يكون استخدام الوقود التخليقي في السيارت الكبيرة غالية الثمن نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجه.

يذكر أن الوقود التخليقي يعرف أيضا باسم الوقود الاصطناعي هو نوع من الوقود البديل. يتم تصنيعه باستخدام ثاني أكسيد الكربون المحتجز أو أول أكسيد الكربون، مع الهيدروجين الذي يتم الحصول عليه من مصادر الكهرباء المستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية. تستخدم العملية ثاني أكسيد الكربون في التصنيع وتطلق نفس الكمية تقريبًا من ثاني أكسيد الكربون في الهواء عند حرق الوقود، والغرض منه الحصول على بصمة كربونية منخفضة بشكل عام في اطار إجراءات خفض الاحتباس الحراري.

في الوقت نفسه فشلت ألمانيا اليوم الاثنين في إضافة الوقود التخليقي إلى معايير الاتحاد الأوروبي للوقود النظيف المعروفة باسم يورو7. وخففت دول الاتحاد الأوروبي مقترحات المفوضية بشأن الحد من الانبعاثات حيث من المتوقع خضوع القواعد النهائية لمزيد من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي.

وعلى هامش اجتماع وزراء صناعة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم قال سفين جيجولد وزير الدولة في وزارة الاقتصاد الألمانية "نجري مفاوضات مكثفة" بشأن هذه القواعد، مضيفا "نحتاج إلى حالة يقين تشريعي" بشأن هذا الوقود.