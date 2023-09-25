ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مصنع كرات الجولف في تايوان إلى 9 أشخاص

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ارتفعت حصيلة قتلى انفجار مصنع كرات الجولف في تايوان إلى 9 أشخاص و100 مصاب.

وأفادت السلطات المحلية بأن 15 شخصا من بين المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، حالتهم خطيرة.

ووقع الانفجار في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي في مصنع تمتلكه شركة لانش للتكنولوجيا، المصنعة لكرات الجولف في مقاطعة بينجتونج جنوب تايوان، واستمر الحريق لمدة 28 ساعة قبل إخماده.

وتقول الحكومة إن الشركة تواجه إمكانية دفع غرامة بقيمة 4.2 مليون دولار تايواني جديد (651.74 دولار أمريكي) بسبب إخفاقها في إدارة مواد كيماوية خطيرة بصورة قانونية، وتوجيه العاملين للمساعدة في جهود الإنقاذ خلال الحادث