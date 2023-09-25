 ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مصنع كرات الجولف في تايوان إلى 9 أشخاص - بوابة الشروق
الإثنين 25 سبتمبر 2023 5:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مصنع كرات الجولف في تايوان إلى 9 أشخاص

تايبيه - قنا
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 5:24 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 5:24 م

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار مصنع كرات الجولف في تايوان إلى 9 أشخاص و100 مصاب.

وأفادت السلطات المحلية بأن 15 شخصا من بين المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، حالتهم خطيرة.

ووقع الانفجار في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي في مصنع تمتلكه شركة لانش للتكنولوجيا، المصنعة لكرات الجولف في مقاطعة بينجتونج جنوب تايوان، واستمر الحريق لمدة 28 ساعة قبل إخماده.

وتقول الحكومة إن الشركة تواجه إمكانية دفع غرامة بقيمة 4.2 مليون دولار تايواني جديد (651.74 دولار أمريكي) بسبب إخفاقها في إدارة مواد كيماوية خطيرة بصورة قانونية، وتوجيه العاملين للمساعدة في جهود الإنقاذ خلال الحادث

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك