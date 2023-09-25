عبر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن استيائه من غلاء أسعار المواد الغذائية، مشددا أنها ليست مقبولة، وذلك خلال جولة أجراها، سيرا على الأقدام، لمسافة 10 كيلومترات، بدأت من شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس إلى مدينة رادس في محافظة بن عروس، ومرورا بمدينة مقرين.

وقال في بيان نشرته الرئاسة التونسية: «لسنا ضد رجال الأعمال، لكن يجب أن يكونوا على موعد مع التاريخ، وليس من المقبول أن يكون هناك ناس يكدسون المليارات وآخرون يعانون من الجوع»، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن المواطنين من ضعاف ومتوسطي الدخل لم يعد بمقدورهم مجاراة نسق غلاء الأسعار، داعيا إلى مكافحة هذا الغلاء، وطالب بضرورة دعم رجال الأعمال لجهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار.

وشدد على ضرورة توفير رقابة للأسعار والمضاربين، كما انتقد تراكم القمامة في أرجاء منطقة مقرين، مؤكدا أن عدم جمع القمامة هو من فعل أجهزة تعمل ضد الشعب التونسي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قال في شهر فبراير الماضي، إن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد.