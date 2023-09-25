أعلنت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين عن تعرض رجل كان يرتدي طاقية الصلاة الإسلامية كنوع من الإكسسوار في منطقة برلين-نويكولن، لضرب مبرح استلزم علاجه في المستشفى من جانب شخصين، ويبدو أن الواقعة حدثت لأسباب دينية متعصبة.

جدير بالذكر أن الرجل المجني عليه (34 عاما) هو ألماني غير مسلم، وكان توجه مساء أمس الأحد إلى إحدى الحانات وطلب مشروب بيرة وعندئذ وصل الرجلان المعتديان وقام أحدهما بلكمه بقبضته في وجهه عدة مرات ونزع الطاقية التي كان يغطي بها رأسه.

ووفقا لرواية المجني عليه، فإن الرجل المعتدي طلب منه أن يفكر مسبقا في نوعية الطاقية التي يرتديها.

وبعد الهجوم، لاذ الجانيان بالفرار ومعهما الطاقية.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى حيث كان يعاني من كسر في الأنف وجرح قطعي وتخلخل في إحدى أسنانه.