دول الخليج تدين إقدام متطرفين على تمزيق المصحف الشريف في هولندا

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي الست إقدام متطرفين على تمزيق المصحف الشريف في لاهاي، هولندا، أمام عدد من السفارات، والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من الرياض مقرا لها، في بيان "على الدعوة مجدداً للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي لهذه التصرفات العدوانية والاستفزازية"، مؤكدا" أن هذه الممارسات تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف".

وشدد البديوي" إلى ضرورة تدخل الدول التي تقع فيها هذه الممارسات، وبشكل عاجل إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة دوليًا".