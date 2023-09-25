يوافق يوم 23 سبتمبر الذكرى المئوية لميلاد أحد أهم رموز الصحافة المصرية، وأبرز مؤرخ وكاتب للتاريخ المعاصر، وهو الأستاذ محمد حسنين هيكل، وبتلك المناسبة أقيمت احتفالية بمئوية الكاتب الراحل، مساء السبت الماضي، في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي احتفالا بمئوية هيكل، تضمن أبرز الأحداث التي عاصرها مثل حرب اليمن وحريق القاهرة وثورة يوليو ونكسة ٦٧ وحرب الاستنزاف وثورة يناير، وانتخاب محمد مرسي رئيسا ثم الثورة عليه في يونيو ٢٠١٣، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يبدأ الفيلم التسجيلي بشهادة زوجته، السيدة هدايت تيمور، والتي قالت إن الراحل ولد في منزل جده قريبًا من مسجد سيدنا الحسين، وكانت أمه متعلمة بينما والده أُمي، والتحق في صغره بكُتاب سيدي معاذ بجوار المنزل.

وفي لقطات تليفزيونية أرشيفية، يروي الأستاذ هيكل أن والدته كانت تقرأ لوالده بصوت عالٍ سيرة الظاهر بيبرس والأميرة ذات الهمة، الأمر الذي أثّر في تكوينه ونشأته منذ الصغر.

وتوضح السيدة «هدايت» أن الأستاذ التحق بالمدرسة ضد رغبة والده الذي كان ينوي إلحاق ابنه بالأزهر، لتكمل السيدة مها هيكل، شقيقة الراحل، أن والدتها استعانت بخالهما الذي كان يرى بأن «محمد» يجب ألا يدخل الأزهر أو يعمل بالتجارة.

وانتقلت الأسرة بعدها للعيش في شارع فاروق حيث مدرسة خليل أغا، ثم ظهر التحدي الأول في حياة «هيكل» العملية وهو إصرار الوالد على عمل ابنه في التجارة.

والتحق الأستاذ هيكل بعد ذلك بمدرسة التجارة المتوسطة وتخرج فيها، ثم حصل على دورات تدريبية للغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية، وبدأ في حضور محاضرات للصحفي الأمريكي إلمو سكوت واتسون، والتي كانت مهمة بالنسبة له وغيرت حياته، وأشعلت الرغبة داخله ليكون مراسلًا حربيًا، كما تروي الزوجة.

طاقم عمل الفيلم الوثائقي

المنتج الفني وسيناريو: محمود التميمي، موسيقى: تامر كروان، منتج منفذ: شركة MEDIA CLINIC PRO، مدير تصوير: محمد عجيب، POST PRODUCTION: أحمد سيد وأسامة يوسف، مونتاج: أسامة الديب، تعليق صوتي: أيمن إبراهيم، أرشيف بصري: د. خالد عبدالرحمن، تصحيح ألوان: عبدالرحمن عوض، مكساج: محمود سعد، فريق بحث: شهد عطية وتورا كولويان، تنسيق: حيدر خضير، إدارة إنتاج: مصطفى الجوهري، مخرج مساعد: شادي عبدالسلام، المخرج: عماد الغول، شكر خاص: الكاتب الصحفي محمد هاني.

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2023، وهي الجائزة التي تمنحها مؤسسة هيكل للصحافة العربية، للأعمال الفائزة كل عام.

وأعلنت هدايت تيمور زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، فوز الصحفيين أحمد رجب وعبدالله أبو ضيف بجائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2023.

وأشارت إلى فوز الصحفي أحمد رجب، عن تجربته الرائدة في تحليل جريمة مقتل الأنبا أبافنيوس وتقديمه في قالب صحفي مميز. أما الصحفي عبدالله أبوضيف فاز بالجائزة لتميزه في تغطية صحفية مميزة قي الملفات المحلية والعربية خاصة البيئة والتغير المناخي والصحة العامة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الفائزين بجوائز المؤسسة بلغ 16 فائزا وفائزة من أصحاب المواهب المتميزة من شباب الصحفيين، ثم سلمت الجوائز للفائزين