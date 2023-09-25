مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوي

شهد طريق الكريمات الصحراوي حادث انقلاب سيارة ميكروباص راح ضحيته شخصين فيما أصيب 19 آخرون.

كان مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفيين ومصابين آخر طريق الكريمات الصحراوي نزلة طريق الاتوستراد.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.