علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه في «ديربي مدريد» أمام الأتلتيكو بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن الريال لم يبدأ بشكل جيد في المباراة بالإضافة إلى الضعف في عملية الدفاع بالرغم من أن الرسم التكتيكي للفريق لم يتغير، كما أن أداء أتلتيكو مدريد كان الأفضل.

وأضاف مدرب الريال:" أخطاء ألابا وروديجر في الدفاع؟ مشكلة ضعف الدفاع وهو ما لم نواجهه في المباريات الأولى، وفي 45 دقيقة كادوا أن يسجلوا ثلاثة أهداف ضدنا، لم تكن ليلة جيدة، لن أتحدث عن الأخطاء الفردية الفريق لم يكن الأمر متماسكًا، خاصة في الشوط الأول وقد استغل أتلتيكو ذلك".

وأكمل أنشيلوتي:" تلقينا الأهداف نسخة طبق الأصل ولم نكن في وضع جيد وعندما يأتي الظهير الأيسر والمحور، لم نكن متماسكين".

ورد مدرب النادي الملكي على وجود مشاكل في الخط الهجومي للفريق في المباراة حيث قال:" الحقيقة أن أتلتيكو أحد الفرق التي تدافع بشكل جيد، فهم أقوياء في الدفاع وليس من السهل العثور على مساحة، لقد جربوا ذلك في معظم الأوقات من خارج المنطقة والمشكلة التي ظهرت لم تكن هجومية، بل دفاعية".

وأوضح:" لم نقدم أداءً جيدًا، إنها ليست مشكلة بالتعادل، لن تتغير، إنها هزيمة يمكن أن تكون فرصة لتحسين الأمور ونحن حزينون وغاضبون لكن لقد قمنا بعمل جيد للغاية حتى الآن وسنواصل القيام بذلك".

واعترف الإيطالي أن السبب في خسارة ريال مدريد في مباراة الديربي أمام الروخي بلانكوس.

وأتم أنشيلوتي تصريحاته عن تغيير التشكيلة في المباراة قائلا:" لم يتمكن فينيسيوس من اللعب، وحاول رودريجو، لكنه لم يستطيع وعندما تكون هناك مساحة أقل يصبح الأمر أكثر صعوبة على الجميع في سبع مباريات فزنا في ستة بتسجيل الأهداف".