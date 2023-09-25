 ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال في ليبيا إلى 3868 شخصا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال في ليبيا إلى 3868 شخصا


نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 1:56 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 1:56 م

أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في ليبيا إلى 3868 شخصًا.

وقال وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية هشام شكيوات: "إن الوضع في ليبيا سيئ للغاية، وإن حجم الكارثة كبير يفوق قدرات الدولة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث وعدد الضحايا يتزايد بمرور الوقت إلى جانب ارتفاع عدد المفقودين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: "فرق الإنقاذ وقوات الجيش في تسابق مع الزمن لانتشال الأحياء ومحاولة إرجاع الخدمات في المدينة من كهرباء واتصالات".

وكانت سيول وفيضانات غير مسبوقة ناتجة عن إعصار ضربت المنطقة الشرقية من ليبيا في العاشر من سبتمبر الحالي مما خلف آلاف الضحايا وتدمير المباني والممتلكات.


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