روسيا: ارتفاع التحصيلات الضريبية لأكثر من 300 مليار دولار في 8 أشهر

ارتفعت الإيرادات الضريبية في روسيا إلى 29.4 تريليون روبل (305.2 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بما يمثل زيادة نسبتها 9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفاد رئيس مصلحة الضرائب الاتحادية، دانييل إيجوروف.

وقال إيجوروف في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين إن "المصلحة تضمن آليات إيجابية للإيرادات الضريبية، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات غير المتعلقة بالنفط والغاز.. وإن الإيرادات الضريبية للبلاد وصلت إلى 29.4 تريليون روبل في الأشهر الثمانية من هذا العام، بزيادة قدرها 2.4 تريليون روبل، أو بنسبة 9%".

ووفقا لإيجوروف، زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12% أو بواقع تريليوني روبل (20.7 مليار دولار) في الفترة المذكورة، مع بلوغ حصتها في الإيرادات الضريبية الكلية في روسيا نسبة 80% الآن.