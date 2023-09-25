رابينو تنهي مشوارها مع المنتخب الأمريكي عبر ودية جنوب أفريقيا

أنهت نجمة كرة القدم ميجان رابينو مشوارها الحافل مع المنتخب الأمريكي للسيدات عبر المباراة الودية التي انتهت بالفوز على منتخب جنوب أفريقيا 2 / صفر مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش).

وغادرت رابينو صاحبة الـ38 عامًا، المتوجة بالأولمبياد والفائزة بلقب كأس العالم مرتين، ملعب المباراة التي أقيمت في شيكاغو في الدقيقة 54، وقد كانت المباراة الدولية 203 في مسيرتها، وعانقت زميلاتها وأرسلت القبلات إلى الجماهير وسط تحية هائلة لها من المدرجات.

وقالت رابينو عقب المباراة :"كان شرفا لي أن أرتدي هذا القميص وألعب إلى جانب جميع هؤلاء اللاعبات الرائعات وأحقق حلم طفولتي أمام العالم."

وتوجت رابينو مع المنتخب الأمريكية بالذهبية الأولمبية في 2012 كما اعتلت منصة التتويج بلقب كأس العالم في نسختي 2015 و2019 .

وسجلت رابينو 63 هدفا للمنتخب الأمريكي خلال مسيرة دولية استمرت 17 عاما.

لكنها فقدت فرصة التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة عندما أهدرت ضربة جزاء في المباراة التي خسرها المنتخب الأمريكي أمام نظيره السويدي بضربات الجزاء الترجيحية في دور الستة عشر من كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات.