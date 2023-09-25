مسئول روسي بارز يجري مشاورات أمنية في سلطنة عمان اليوم

يبدأ أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، زيارة رسمية إلى سلطة عمان، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم، عن بيان للمجلس، أن "المشاورات الأمنية الروسية العمانية ستُعقد في مسقط بمشاركة ممثلين من الوزارات وأجهزة البلدين".

كان باتروشيف قد التقى نظيره العماني، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني لعمان، إدريس الكندي، في مايو الماضي، على هامش الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى للقضايا الأمنية، والذي عُقد في موسكو، حيث بحثا القضايا الأمنية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في أبريل الماضي، خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد في روسيا الاتحادية، بأن العلاقات بين موسكو ومسقط تتطور بشكل مطرد.