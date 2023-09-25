السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الوجه البحري

هيئة سكك حديد مصر: تعديل مواعيد بعض قطارات الوجه البحري اعتبارا من غد الثلاثاء



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحري، اعتبارا من غد الثلاثاء، تنفيذا لتعليمات رئيس الهيئة وتلبية لرغبة الركاب.



وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه تقرر تعديل موعد قطار 464 ركاب تحيا مصر (دمنهور / قلين) ليقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساءا ويصل قلين الساعة 3:35 مساء، وتعديل موعد قطار 467 ركاب تحيا مصر (قلين / دمنهور) ليقوم من قلين الساعة 3:50 مساءا ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساء.



وأضافت أنه سيتم تعديل موعد قطار 465 ركاب تحيا مصر (طنطا / دمنهور) ليقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحا ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساء، وتعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر (دمنهور / طنطا) ليقوم من دمنهور الساعة 3:45 مساء ويصل طنطا الساعة 7:05 مساء.



وتابعت أنه سيتم تعديل قطار 884 / 883 إكسبريس تحيا مصر (بيلا / الإسكندرية) يقوم من بيلا الساعة 11:50 صباحا ويصل الإسكندرية الساعة 4:10 مساء.