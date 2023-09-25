تحميل وقود الديزل على متن ناقلة بميناء بريمورسك الروسي بعد حظر التصدير

حملت ناقلة، وقود الديزل في ميناء بريمورسك الروسي المطل على بحر البلطيق، بعد فرض حظر على عمليات التصدير مؤخرا، بحسب ما ورد في معلومات من الميناء ومن بيانات تتبع الناقلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن الناقلة التي دخلت الميناء في 22 من سبتمبر الجاري، تبحر الآن بالاتجاه الجنوبي الغربي.

جدير بالذكر أن شركة "ترانسنفت" كانت قد أوقفت في الأسبوع الماضي عمليات تحميل الديزل في موانئها الغربية الرئيسية.

وقالت الشركة: "لقد تم وقف تحميل الشحنات المقررة من وقود الديزل من فئة يورو-5 في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق وميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، بحسب ما ورد في مرسوم حكومي".