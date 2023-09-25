انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني في الأردن

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني اليوم، في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة عربية ودولية.

ويناقش المؤتمر حجم السوق العالمية للأمن السيبراني وحلول الأمان السحابية، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمني، وخدمات إدارة الهوية والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانية.

وتعد القمة فرصة فريدة للتعرف على أحدث المبادرات، والابتكارات في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال اجتماعات B2B، وورش عمل، وجلسات نقاش تجمع صناع القرار والشركات والخبراء.

ويشارك في القمة، مسؤولون وشخصيات من مؤسسات حكومية من قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى شركات أردنية وإقليمية وعالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وشركات عاملة في القطاعات التي يتطلب عملها تجنب المخاطر السيبرانية كالشركات المالية والمصارف.