المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار

أكد محمد معيط وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن هناك فجوات تمويلية هائلة لا تستطيع أي حكومة منفردة سدها، فموازنات الدول لا تتحمل المزيد من الضغوط التمويلية الضخمة، ويمثل رأس المال الخاص أهمية بالغة في هذا السياق بمختلف الدول، ولكنه يحتاج إلى تحفيز وتشجيع لدفعه لتقديم دوره المنشود خاصة بالأسواق الناشئة.

وقال الوزير محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف بما فيها البنك الآسيوي؛ للاستثمار في البنية التحتية بحيث يكون هناك برامج وفرص تمويلية أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص للاستثمار بقوة في قطاعات التنمية المستدامة خاصة البنية الأساسية.

وأوضح أنه حان الوقت لتعظيم جهود الاستثمارات الخاصة في تعزيز النمو الاقتصادي؛ بهدف تحسين معيشة المواطنين وخلق فرص العمل.

وأكدت سري مولياني إندراواتي وزيرة مالية إندونيسيا، ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بتهيئة بيئة تشريعية ومنظومة برامج تنفيذية تتسق مع استراتيجية البنك في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بقوة في مشروعات البنية التحتية لإرساء دعائم التنمية المستدامة.

وأعربت عن تقديرها لجهود البنك المبذولة في هذا السياق، التي انعكست في شراكات عديدة مع القطاع الخاص بمختلف الدول الأعضاء خاصة في مجالات التكيف مع المناخ.

وأشار محمد شمشيك وزير المالية والخزانة التركي، إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يلعب دورًا مهمًا في خفض مخاطر الأعمال، على نحو يحفز القطاع الخاص للإسهام الفعال في عملية التنمية المستدامة، متطلعًا أن يقدم البنك حلولاً مبتكرة أكثر دعمًا للقطاع الخاص.